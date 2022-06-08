Зеленский: в Северодонецке решается судьба Донбасса

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Северодонецк сейчас остается эпицентром противостояния на Донбассе. По его словам, там сейчас решается судьба Донбасса, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит обращение Зеленского к украинцам в конце 105-го дня войны.

"Северодонецк по итогам и этого дня, уже 105-й день полномасштабной войны, остается эпицентром противостояния на Донбассе.

Защищаем наши позиции и наносим врагу ощутимые потери. Это очень жестокое сражение, очень тяжелое. Пожалуй, одно из самых трудных за эту войну.

Я благодарен каждому и каждой, кто защищается в этом направлении. Во многом именно там сейчас решается судьба Донбасса".

Кроме того, Зеленский сообщил, что подписал указ о награждении украинских защитников. Он наградил 285 бойцов, из них 68 – посмертно.

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