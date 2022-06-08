Европарламент поддержал запрет на продажу автомобилей на дизеле и бензине с 2035 года

Европейский парламент в среду поддержал предложенные Еврокомиссией изменения в правила контроля за вредными выбросами, предусматривающими полный запрет автомобилей с двигателями внутреннего сгорания до 2035 года, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Инициативу поддержали 339 европарламентариев, против высказались 249, еще 24 – воздержались во время голосования.

Согласно предложениям Еврокомиссии, к 2035 году ЕС должен добиться нулевого уровня вредных выбросов для дорожного транспорта.

Устанавливается также промежуточная цель до 2030 года: уменьшение выбросов на 55% для автомобилей и на 50% – для грузовиков.

Часть депутатов Европарламента предлагала смягчить полный отказ от вредных выбросов до 2035 года, но их предложения не поддержали большинство.

Теперь парламентарии будут согласовывать принятый документ с представителями государств-членов ЕС, по итогам чего будет принят закон.

Свои предложения по уменьшению вредных выбросов Еврокомиссия подала еще в июле 2021 года. Их цель – обеспечить достижение целей по смягчению изменений климата, установленных ЕС на 2030 и 2035 годы.