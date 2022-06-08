Bloomberg: Microsoft значительно сократит операции в России

Американская корпорация Microsoft значительно сокращает свой бизнес в России, сообщает Новое время.

Об этом пишет Bloomberg.

"В результате изменений экономических перспектив и влияния на наш бизнес в России мы приняли решение значительно сократить наши операции в России" , — говорится в сообщении компании.

В компании заверили, что продолжат выполнять существующие договорные обязательства с российскими клиентами, пока действует приостановка новых продаж.

В результате такого решения компании пострадают более четырехсот сотрудников.

В Microsoft добавили, что тесно сотрудничают с пострадавшими сотрудниками, чтобы обеспечить им поддержку и уважительное отношение.

Днем ранее в IBM заявили о планомерном свертывании бизнеса в России, поскольку последствия войны продолжают нарастать, а неопределенность в отношении ее долгосрочных последствий растет.