"Укрзализныця" установила новые системы безопасности на киевских вокзалах
На Центральном и Южном железнодорожных вокзалах установили металлоискатели и рентгенотелевизионные интроскопы для проверки содержания багажа пассажиров, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализницi".
"На вокзале установлена комплексная система осмотра для повышения безопасности пассажиров, которая включает в себя 2 стационарных металлоискателя ("рамка"), 4 рентгено-телевизионных интроскопа, ручных металлодетекторов, мобильную рентгено-телевизионную установку".
"Укрзализныця" приглашает представителей СМИ на пресс-конференцию 9 июня в помещении вокзала по усилению мер безопасности.
На мероприятии ожидают выступления главы правления "Укрзализныци" Александра Камышина, первого заместителя министра инфраструктуры Василия Шкуракова и генерального директора аэропорта "Борисполь" Алексея Дубревского.