Салливан: страны G7 изучают возможность ограничения цен на нефть РФ

Страны G7 обсуждают возможность установления потолка цен на нефть из России. Подобные дискуссии ведутся с целью сокращения прибылей Москвы и финансирования войны против Украины.﻿ Об этом, со ссылкой на заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Он отметил, что переговоры по вопросам энергетики идут по многим каналам.

"Один из таких каналов представляют шерпы доверенные лица руководителей стран G7. Посмотрим, каких успехов мы добьемся как в общем по теме энергетики, так и по различным вариантам с сокращением доходов России от продажи нефти" , – сказал Салливан.

Накануне глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что США не настроены против поставок нефти РФ на мировой рынок при условии ограничения доходов Москвы от ее продажи.