Салливан: страны G7 изучают возможность ограничения цен на нефть РФ

Салливан: страны G7 изучают возможность ограничения цен на нефть РФ
Фото: Рixabay

Страны G7 обсуждают возможность установления потолка цен на нефть из России. Подобные дискуссии ведутся с целью сокращения прибылей Москвы и финансирования войны против Украины.﻿ Об этом, со ссылкой на заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Он отметил, что переговоры по вопросам энергетики идут по многим каналам.

"Один из таких каналов представляют шерпы доверенные лица руководителей стран G7. Посмотрим, каких успехов мы добьемся как в общем по теме энергетики, так и по различным вариантам с сокращением доходов России от продажи нефти", – сказал Салливан.

Накануне глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что США не настроены против поставок нефти РФ на мировой рынок при условии ограничения доходов Москвы от ее продажи.

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