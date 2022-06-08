Байден заявил о готовности смягчать санкции по Венесуэле, но с условием

США готовы к смягчению санкций в отношении Венесуэлы в случае успеха переговоров между властями и оппозицией. В среду президент Джо Байден провел телефонный разговор с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.﻿ Об этом, со ссылкой на сайт Белого дома, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Байден уведомил Гуайдо о том, что США по-прежнему считают его "временным президентом Венесуэлы" .

"Они обсудили роль, которую могут сыграть США и другие зарубежные партнеры, чтобы поддержать урегулирование внутриполитического кризиса в Венесуэле путем переговоров. Президент Байден подтвердил готовность США калибровать политику санкций в соответствии с итогами переговоров, дающих венесуэльскому народу возможность определить будущее его страны" , – отмечается в заявлении.

В сообщении также подчеркивается, что глава администрации США сигнализировал лидеру оппозиции о поддержке переговоров между противоборствующими политическими силами Венесуэлы.