В Минюсте рассказали о новом механизме конфискации имущества коллаборантов
В Украине будет запущен новый механизм конфискации имущества политиков, чиновников или богатых людей, которые стали коллаборантами, работали на РФ, или являются российскими чиновниками. Об этом, со ссылкой на заявление министра юстиции Украины Дениса Малюськи в эфире телемарафона, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.
"Сначала СНБО будет применять санкции к определенному кругу субъектов, которые угрожают территориальной целостности и безопасности нашего государства", – отметил Малюська.
В отношении таких лиц собирается доказательная база по их сотрудничеству с Россией или поддержке российской агрессии. После этого Министерство юстиции подает документы в Высший антикоррупционный суд (ВАКС), где рассмотрение дела займет не более 5 рабочих дней.
После вступления в силу решения Высшего антикоррупционного суда имущество будет переходить в доход Украины.