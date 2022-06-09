WSJ: Великобритания ужесточает наказания за нарушение санкций

Великобритания с 15 июня вводит более строгий механизм привлечения к ответственности за нарушение санкций против России. Новые нормы касаются сотрудничества с физическими и юридическими лицами из РФ, в отношении которых введены экономические ограничения.﻿ Об этом, со ссылкой на Wall Street Journal, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Отмечается, что Офис реализации финансовых санкций с 15 июня не должен будет доказывать, что компании или лица, нарушающие санкции, знали или должны знать, что они ведут бизнес с контрагентами вопреки правилам.

Новая норма коснется всех санкций, введенных правительством Великобритании, включая ограничения, введенные против России после ее вторжения в Украину.