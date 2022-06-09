Салливан: США обеспечат Украину всем необходимым для отражения агрессии РФ

Соединенные Штаты внимательно следят за течением войны против России и готовы в дальнейшем снабжать Украину необходимым оружием и техникой для отражения военной агрессии со стороны РФ. Об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.﻿ Об этом, со ссылкой на пресс-брифинг Джейка Салливана, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"Мы обеспокоены каждым актом агрессии, совершенным россиянами, каждым дюймом украинской территории, который они оккупировали, разрушают, бомбят" , – подчеркнул Салливан.

Он также подчеркнул, что США стремятся обеспечить украинцев необходимым вооружением и инструментами, чтобы они могли противостоять продвижению российских сил там, где они могут оттеснить их.