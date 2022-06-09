Искусственно завышали цены: в Киеве за месяц оштрафовали 33 АЗС

За май Госпотребслужба в Киеве назначила 107 проверок АЗС за несоблюдение ценовой дисциплины. 33 автозаправочные станции были оштрафованы на общую сумму в размере 1,4 млн гривен.﻿ Об этом, со ссылкой на Enkorr, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

В управлении регулирующего органа отметили, что в ходе проверок на 33 АЗС было выявлено получение необоснованной выручки на общую сумму объемом 707 тысяч гривен, за что предусмотрены административно-хозяйственные санкции объемом 100% необоснованно полученной выручки и конфискация самой выручки.

Суммарно столичные автозаправки, нарушившие законодательство, заплатили в госбюджет более 1,4 млн гривен. По итогам 20 проверок нарушений законодательства не установлено. Часть проверок еще продолжается.