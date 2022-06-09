ISW: войска РФ перебросили устаревшие танки Т-62 в Украину

Американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что российские оккупанты перебросили в Запорожскую область 30 танков Т-62 для усиления трассы Т0812, которая проходит через Орехов и Луговое, сообщает Новое время.

В ISW отметили, что также российские войска атаковали из реактивной артиллерии Николаевскую область и активизировались в Херсонской области.

Фото: ISW

Представитель Министерства обороны полковник Александр Мотузяник сообщил, что с помощью танков хотят оборудовать долговременные огневые точки.

Танк Т-62 был принят на вооружение советскими вооруженными силами еще в 1962 году. К концу 2012 года в российской армии хранилось более 900 таких танков. Часть из них она позже использовала для войны в Сирии и на Донбассе.