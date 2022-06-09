Шмыгаль поблагодарил Европарламент за резолюцию о передаче оружия Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил благодарность Европарламенту и его президенту Роберте Мецоле за принятие резолюции с рекомендацией дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС.﻿

Об этом Шмыгаль написал у себя в Twitter.

"Европарламент рекомендовал дать Украине статус кандидата на вступление в Европейский союз. Депутаты одобрили соответствующую резолюцию, призывающую также предоставить Украине необходимое оружие для борьбы с агрессором" , – подчеркнул глава правительства.