ООН: на разминирование только портов Украины уйдут месяцы
Разминирование ключевых портов Украины может занять несколько месяцев. Об этом заявил советник по морской безопасности Международной морской организации ООН Питер Адамс, со ссылкой на Bloomberg, сообщает Деловая столица.
По словам Адамса, даже в случае, если порты захотят открыться завтра, то все равно потребуется некоторое время, прежде чем суда смогут зайти или выйти в открытое море.
"На полное обезвреживание морских мин в портовых районах уйдет несколько месяцев", – отметил он.
По его словам, в украинских портах остаются заблокированными около 80 кораблей, на которых находятся около 450 моряков. Треть из них из Филиппин, но также там остается много людей из Азербайджана, Турции и Сирии.