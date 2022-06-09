ООН: на разминирование только портов Украины уйдут месяцы

Разминирование ключевых портов Украины может занять несколько месяцев﻿. Об этом заявил советник по морской безопасности Международной морской организации ООН Питер Адамс, со ссылкой на Bloomberg, сообщает Деловая столица.

По словам Адамса, даже в случае, если порты захотят открыться завтра, то все равно потребуется некоторое время, прежде чем суда смогут зайти или выйти в открытое море.

"На полное обезвреживание морских мин в портовых районах уйдет несколько месяцев" , – отметил он.

По его словам, в украинских портах остаются заблокированными около 80 кораблей, на которых находятся около 450 моряков. Треть из них из Филиппин, но также там остается много людей из Азербайджана, Турции и Сирии.