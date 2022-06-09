РосСМИ: Volkswagen предложил сотрудникам в Нижнем Новгороде уволиться

РосСМИ: Volkswagen предложил сотрудникам в Нижнем Новгороде уволиться
Фото: Pixabay

Volkswagen предложил своим сотрудникам в Нижнем Новгороде РФ уволиться по собственному желанию. В качестве компенсации работникам завода дают до шести окладов.﻿ Об этом, со ссылкой на издание "Коммерсантъ", пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

Речь идет о 200 сотрудниках контрактной сборки Volkswagen/Skoda на базе группы ГАЗ. На заводе автомобили не выпускают с 3 марта из-за санкций США против ГАЗа. При этом производство вряд ли уже возобновится.

По словам юристов, сейчас многие компании проводят добровольное увольнение вместо сокращений и, обычно, предлагают тот же уровень компенсаций.

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