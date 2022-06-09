CNN: США ввели новые инвестиционные ограничения для РФ
Администрация президента США Джо Байдена ввела новые инвестиционные ограничения, запрещающие американцам покупать российские акции и облигации. Об этом, ссылаясь на CNN, сообщает Европейская правда.
Запрет является последним шагом американских чиновников для усиления финансового давления на Россию в ответ на вторжение в Украину.
Согласно новым инструкциям, опубликованным Министерством финансов, инвесторам США запрещено покупать
"как новые, так и существующие долговые и акционерные ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом в Российской Федерации".
До сих пор американцы могли покупать российские акции и облигации, переходившие из рук в руки на вторичных рынках.
Американцам все равно будет разрешено продавать российские акции и облигации, но только
"лицу, не являющемуся гражданином США", заявили в Минфине.
Согласно рекомендациям, американцы
"не обязаны" продавать российские ценные бумаги и могут продолжать их удерживать.
И американские инвесторы также могут инвестировать в американские фонды, владеющие российскими ценными бумагами, если эти российские активы не составляют преобладающую часть активов фонда.