CNN: США ввели новые инвестиционные ограничения для РФ

Администрация президента США Джо Байдена ввела новые инвестиционные ограничения, запрещающие американцам покупать российские акции и облигации.﻿ Об этом, ссылаясь на CNN, сообщает Европейская правда.

Запрет является последним шагом американских чиновников для усиления финансового давления на Россию в ответ на вторжение в Украину.

Согласно новым инструкциям, опубликованным Министерством финансов, инвесторам США запрещено покупать "как новые, так и существующие долговые и акционерные ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом в Российской Федерации" .

До сих пор американцы могли покупать российские акции и облигации, переходившие из рук в руки на вторичных рынках.

Американцам все равно будет разрешено продавать российские акции и облигации, но только "лицу, не являющемуся гражданином США" , заявили в Минфине.

Согласно рекомендациям, американцы "не обязаны" продавать российские ценные бумаги и могут продолжать их удерживать.

И американские инвесторы также могут инвестировать в американские фонды, владеющие российскими ценными бумагами, если эти российские активы не составляют преобладающую часть активов фонда.