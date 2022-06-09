Генштаб: в Харьковской области оккупанты пошли в наступление

Для сковывания действий сил обороны Украины российские оккупанты ведут интенсивные артиллерийские обстрелы украинских подразделений.﻿ Об этом, ссылаясь на пресс-службу Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, сообщает Новое время.

Используя результаты огневого поражения, армия РФ проводила наступательные и штурмовые действия вблизи Богородичного и Довгенького в Харьковской области. Боевые действия продолжаются.

Кроме того, на Харьковском направлении агрессор с целью повышения устойчивости обороны проводит инженерно-фортификационное оборудование позиций и минирование подступов.

Российские оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Старый Салтов, Русские и Черкасские Тишки, Коробочкино, Асеевка, Чепиль и Уды.

На Славянском направлении усилия оккупантов сосредоточены на подготовке к продолжению наступления в направлении населенных пунктов Славянска и Барвенково. Оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Дубровно, Камышеваха и Курулька.