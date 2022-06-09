Повышение ставки НБУ до 25%: как изменятся условия по депозитам

Украинские банки увеличат ставки по краткосрочным депозитам граждан на 3-6 месяцев после того, как НБУ поднял учетную ставку до 25%. На более долгий срок пока никто не заглядывает.﻿ Об этом, со ссылкой на заявления экспертов во время круглого стола "Как новая учетная ставка НБУ повлияет на финансовый рынок", проведенного "Финансовым клубом", пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Повышение ставок

Как отметил начальник аналитического отдела Альфа-Банка Алексей Блинов, депозитные ставки сейчас пока низкие и не покрывают ни инфляцию, ни девальвационные риски, значительная часть средств лежит на депозитах по требованию.

"И хотя бы определенный переток с повышением ставок по этим коротким депозитам - с текущих счетов на короткие инструменты - может усилить трансмиссию" , - отметил он.

Это могут быть вклады на срок от одного месяца.

"Банки, которые хотят иметь стабильное фондирование, их единственный шанс - это переводить средства населения с текущих счета в краткосрочные и среднесрочные вклады. Сейчас где-то 65% фондирования от населения - это средства по требованию, поэтому банки будут предлагать какие-то условия и будут повышать ставки в основном на 3-6 месяцев" , - говорит эксперт Центра социально-экономических исследований "CASE Украина" Евгений Дубогрыз.

По его словам на год ни один банк, ни один экономический агент ничего не планирует сейчас во время войны.

Годовые вклады будут дешевле.

"Если в дальнейшем ожидают снижения учетной. - ред.) ставки, то более длинный ресурс дешевле. Соответственно это дает мотивацию зафиксировать более высокую доходность сейчас" , - считает директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский.

Государственные банки

Сначала госбанки будут наблюдать за развитием ситуации на рынке, считает эксперт Центра социально-экономических исследований "CASE Украина" Евгений Дубогрыз.

"Может неделю - две госбанки еще подождут и не будут ничего повышать, а потом покажут своему акционеру: "Смотрите, частные банки уже повысили, нам не надо стоять на месте, потому что мы потеряем клиентов". И с выходом госбанков на этот рынок повышения ставок по депозитам, механизм трансмиссии будет двигаться в том направлении, в котором задумал НБУ" , - сказал он.

По его словам, в государственных банках - более 60% рынка депозитов населения.