Повышение ставки НБУ до 25%: как изменятся условия по депозитам
Украинские банки увеличат ставки по краткосрочным депозитам граждан на 3-6 месяцев после того, как НБУ поднял учетную ставку до 25%. На более долгий срок пока никто не заглядывает. Об этом, со ссылкой на заявления экспертов во время круглого стола "Как новая учетная ставка НБУ повлияет на финансовый рынок", проведенного "Финансовым клубом", пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Повышение ставок
Как отметил начальник аналитического отдела Альфа-Банка Алексей Блинов, депозитные ставки сейчас пока низкие и не покрывают ни инфляцию, ни девальвационные риски, значительная часть средств лежит на депозитах по требованию.
"И хотя бы определенный переток с повышением ставок по этим коротким депозитам - с текущих счетов на короткие инструменты - может усилить трансмиссию", - отметил он.
Это могут быть вклады на срок от одного месяца.
"Банки, которые хотят иметь стабильное фондирование, их единственный шанс - это переводить средства населения с текущих счета в краткосрочные и среднесрочные вклады. Сейчас где-то 65% фондирования от населения - это средства по требованию, поэтому банки будут предлагать какие-то условия и будут повышать ставки в основном на 3-6 месяцев", - говорит эксперт Центра социально-экономических исследований "CASE Украина" Евгений Дубогрыз.
По его словам на год ни один банк, ни один экономический агент ничего не планирует сейчас во время войны.
Годовые вклады будут дешевле.
"Если в дальнейшем ожидают снижения учетной. - ред.) ставки, то более длинный ресурс дешевле. Соответственно это дает мотивацию зафиксировать более высокую доходность сейчас", - считает директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский.
Государственные банки
Сначала госбанки будут наблюдать за развитием ситуации на рынке, считает эксперт Центра социально-экономических исследований "CASE Украина" Евгений Дубогрыз.
"Может неделю - две госбанки еще подождут и не будут ничего повышать, а потом покажут своему акционеру: "Смотрите, частные банки уже повысили, нам не надо стоять на месте, потому что мы потеряем клиентов". И с выходом госбанков на этот рынок повышения ставок по депозитам, механизм трансмиссии будет двигаться в том направлении, в котором задумал НБУ", - сказал он.
По его словам, в государственных банках - более 60% рынка депозитов населения.
"И, с одной стороны, госбанки управляются из одного центра - из Кабмина-Минфина, которым не очень выгодно повышать ставку, а с другой стороны, государственные банки тоже в рынке, им тоже надо управлять своими средствами", - добавил он.