Bild: министр здравоохранения Германии посетит Украину
Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах в четверг отправляется с визитом в Украину. Об этом пишет Bild, сообщает Европейская правда.
Лаутербах объявил о визите в среду на собрании сети врачей в Дюссельдорфе. Он встретится с министром здравоохранения Украины. Среди прочего, он обеспокоен тем, как лучше заботиться о раненых.
Министр сказал, что хочет выяснить, как люди, потерявшие ноги или руки на войне, могут быть лучше оснащены протезами. Это касается и травмированных детей.
Лаутербах назвал войну России против Украины "
варварской, разрушительной и несправедливой агрессивной войной".
"Это вне цивилизации и должно быть осуждено в любой форме", - сказал он.