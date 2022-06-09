Bild: министр здравоохранения Германии посетит Украину

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах в четверг отправляется с визитом в Украину.﻿ Об этом пишет Bild, сообщает Европейская правда.

Лаутербах объявил о визите в среду на собрании сети врачей в Дюссельдорфе. Он встретится с министром здравоохранения Украины. Среди прочего, он обеспокоен тем, как лучше заботиться о раненых.

Министр сказал, что хочет выяснить, как люди, потерявшие ноги или руки на войне, могут быть лучше оснащены протезами. Это касается и травмированных детей.

Лаутербах назвал войну России против Украины " варварской, разрушительной и несправедливой агрессивной войной".