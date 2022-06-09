Дуда: Части немецкого бизнеса безразлично, что происходит с Украиной

Президент Польши Анджей Дуда раскритиковал немецкий бизнес за стремление продолжать бизнес с Россией, несмотря на ее вторжение в Украину, сообщает Украинская правда.

"Возможно, немецкая экономика не верит, что российская армия смогла бы снова отпраздновать большую победу в Берлине и оккупировать часть Германии. Мы в Польше знаем, что это возможно. И потому для нас нет бизнеса как раньше. И потому мы призываем мир и Европу, чтобы с Россией больше не было обычного бизнеса" , – добавил польский президент.

Он прямо не стал критиковать канцлера Олафа Шольца, отказывающегося приехать в Украину, и добавил, что сам будет делать все необходимое для поддержки Украины.

"Мы, как поляки, очень хорошо понимаем ситуацию. О ведении бизнеса с Россией никто не говорит ни слова, поскольку нам снова может угрожать российская армия. То есть смерть, расстрел, отправка в Сибирь. Мы хорошо знаем, что значит потенциальное вторжение России. Поэтому мы не можем позволить этому зайти так далеко. Мы должны создать такую ​​военную силу в Польше, чтобы мы могли защищаться в случае нападения. Мы все должны строить союзы" , – сказал Дуда.

Также Дуда не видит оснований вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и считает, что западные лидеры зря тратят время.

"Я поражен всеми теми переговорами, которые сейчас ведутся с Путиным. Канцлер Шольц, президент Эммануэль Макрон. Эти разговоры напрасны. Что они делают? Они лишь легитимизируют личность, ответственную за преступления, совершенные российской армией в Украине. Он отвечает за это. Он принял решение направить туда войска. Ему подчиняются командиры. Кто-то так разговаривал с Адольфом Гитлером во время Второй мировой войны? Кто-то говорил, что Адольфу Гитлеру нужно сохранить лицо? Что мы должны действовать так, чтобы не было унизительно для Адольфа Гитлера? Я не слышал такого"