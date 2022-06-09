Президент Литвы предостерег Запад от торговли санкциями с Россией
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что, если начнется торговля санкциями с Россией, это подтолкнет Кремль к новым формам агрессии, сообщает Европейская правда.
Так он отреагировал на заявления Турции, что Россия "законно" требует снятия санкций в обмен на помощь по перевозке запасов зерна из Украины.
"Если мы начнем сомневаться в целесообразности или торговать санкциями, это создаст дополнительные стимулы для России применять новые формы агрессии", - заявил президент Литвы.
"Можем достичь такого уровня, когда от санкций мало что останется, а у России будут все возможности для расширения своей агрессии в Украине", - отметил он.