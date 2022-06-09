Гайдай: Войска РФ обстреляли аммиачный цех Азота в Северодонецке

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что войска РФ обстреляли территорию цеха производства аммиака на химзаводе Азот в Северодонецке, сообщает Новое время.

"8 июня вечером они дважды попали по северодонецкому объединению Азот. Повреждены не менее двух цехов на разных концах химического предприятия. Один из них — цех производства аммиака. О последствиях обстрелов будет поставлено в известность отдельно" , — отметил он.

По словам Гайдая, за сутки в области четверо погибших, шесть человек получили ранения.

Из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня российские оккупанты обстреливали Северодонецк, Лисичанск, Приволье, Орехово, Устиновку, Горское, Екатериновку, Белогоровку, Николаевку, Камышеваху и Павлоград.

По Тошковке оккупанты нанесли авиаудары и неудачно провели штурм. В направлении Катериновки украинские воины также нанесли противнику потери. Враг отошел.

Всего за минувшие сутки в области отбиты семь атак врага, уничтожены три танка, две боевые бронированные машины и четыре единицы автомобильной техники противника. ПВО сбили шесть беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".