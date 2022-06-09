Кабмин повышает ставки по военным облигациям

Кабинет министров внес изменения в постановление №659 о выпуске облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации". Вместо фиксированной ставки в 11% годовых устанавливается плавающая ставка, привязанной к учетной ставке НБУ, которая сейчас составляет 25%, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Согласно решению, по военным облигациям будет действовать плавающая ставка, которая исчисляется исходя из среднего значения учетной ставки Национального банка за летний период, который заканчивается первого числа месяца, предшествующего месяцу проведению очередных купонных выплат и начинается первого числа этого же месяца предыдущего года.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 10,0% до 25% с 7 июня 2022 года.

НБУ ожидал, что правительство адекватно отреагирует на изменение учетной ставки соответствующим повышением ставок по ОВГЗ. В Нацбанке заявили, что ставки по ОВГЗ должны вырасти до уровня ожидаемой инфляции - то есть выше 20%.

Однако Минфин перед аукционом 7 июня отказался повышать ставки и заявил "военные облигации - это, в первую очередь, инструмент поддержки государственного бюджета в период полномасштабного вторжения РФ, а не инструмент для максимизации дохода от инвестиционной деятельности, поэтому ставки по военным ОВГЗ остаются фиксированными".

В результате Минфин продал 7 июня ОВГЗ лишь на 810 млн гривен.