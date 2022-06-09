Латвия продолжит поддержку беженцев из Украины до конца года

Латвийское правительство на внеочередном заседании в среду вечером согласовало продолжение поддержки граждан Украины, прибывших в Латвию, сообщает Европейская правда.

На повестке дня заседания правительства было два нормативных акта - поправки к закону "О поддержке гражданских жителей Украины" и новые правила Кабинета министров по обеспечению первичной поддержки жителей Украины.

Поправки предусматривают, во-первых, что такая первичная поддержка, как размещение украинских беженцев, будет предоставляться на срок до 120 дней, но не дольше, чем до 31 декабря 2022 года. Во-вторых, поправки к закону свидетельствуют, что физические и юридические лица также смогут получать компенсацию за проживание гражданских лиц в Украине на срок до 120 дней, но не дольше, чем до 31 декабря 2022 года.

Кроме того, законопроект предполагает возможность для украинских беженцев, которые не смогут найти себе жилье, получать поддержку в размещении также после 120-дневного периода, но не дольше, чем до 31 декабря 2022 года.

Поскольку в июне у многих беженцев истекает срок получения первичной поддержки, то необходимо внести ясность в то, какая ситуация будет дальше, говорится в инструкции к законопроекту.

Поправки предусматривают, что первичная поддержка – проживание и питание – будет предоставляться до 31 декабря 2022 года. Также отмечено, что проживание для всех граждан Украины предоставляется сроком до 120 дней, но не дольше, чем до 31 декабря 2022 года.

При этом право получать помощь в размещении будет у всех украинских беженцев, независимо от того, в какой период после 24 февраля 2022 года они прибыли в Латвию. В свою очередь, питание гражданам Украины, обратившимся за ним с 25 мая, будет предоставляться сроком до 30 дней, но не дольше, чем до 31 декабря 2022 года.

Поправки предусматривают, что физическое или юридическое лицо, бесплатно размещающее одного или нескольких граждан Украины в собственном доме, сможет получать компенсацию за проживание каждого беженца 120 дней (ранее 90 дней) до 31 декабря 2022 года. Это означает, что те, кто примет беженцев, могут претендовать на компенсацию за период не более 120 дней в 2022 году.

Предполагается, что на эти меры поддержки понадобится 7,87 млн евро из государственного бюджета в этом году и 964 900 евро в следующем году. Львиная доля средств – около 5,76 млн евро – из этой суммы предназначена для обеспечения беженцев жильем.

По информации МВД, с начала войны в Украине в Латвии зарегистрировано около 32 000 беженцев, почти 26 000 из них получили вид на жительство с правом на трудоустройство.