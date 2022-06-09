В Генштабе обновили данные о потерях российских войск в Украине

В Генштабе обновили данные о потерях российских войск в Украине
Фото: ВМС ВСУ

Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях российских войск в Украине.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 9 июня ориентировочно составили:

  • личного состава - около 31 700 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1398 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3438 (+9) ед,
  • артиллерийских систем – 711 (+8) ед,
  • РСЗО - 213 (+0) ед,
  • средств ПВО – 96 (+0) ед,
  • самолетов – 212 (+0) ед,
  • вертолетов – 178 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 562 (+3),
  • крылатых ракет – 125 (+0),
  • кораблей /катеров - 13(+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2421 (+15) ед,
  • специальной техники – 53 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Данные уточняются.

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