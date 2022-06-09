WP: США и Британия обучат украинских военных использованию новых РСЗО

США и Великобритания разработали план обучений украинских военных работе с новыми реактивными системами залпового огня, в частности HIMARS, которые должны получить ВСУ в качестве военной помощи.﻿ Об этом рассказал глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, ссылаясь на The Washington Post, сообщает Новое время.

По его словам, американские военные разработали план обучения сразу взвода украинских солдат.

Он зависит от того, насколько первая группа военных продемонстрирует мастерство владения этим оружием.

"Мы должны начать это дело с рациональной и продуманной программы, которая позволит обучить их до уровня, при котором они станут эффективными. Просто бросить эту систему оружия в бой не принесет пользы. Вы должны быть обучены работе с ней, чтобы добиться максимально эффективного использования оружия как высокоточной системы" , — пояснил генерал.

Милли добавил, что Великобритания также будет обучать по одному взводу за раз, что позволит украинским силам нарастить свою реактивную артиллерию.

Издание отмечает, что обучение украинской армии работе новыми РСЗО может говорить о том, что планируется отправить Украине больше такого оружия.