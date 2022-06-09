ГСЧС: в результате обстрела Харькова вспыхнуло несколько пожаров

За сутки в Харьковской области спасатели совершили 27 оперативных выездов на ликвидацию пожаров, из которых 16 пожаров были вызваны обстрелами. Об этом сообщает ГСЧС.

В результате вражеских обстрелов около 23:00 пожары произошли в зданиях кафе, продовольственном магазине и школьной библиотеке в Новобаварском районе Харькова.

Общая площадь пожаров составила около 500 кв. Частичные повреждения получило здание школы. В 03:10 все пожары были ликвидированы.

По предварительным данным 2 человека погибли, еще 4 человека получили травмы. Окончательная информация выясняется, говорится в сообщении.

Пиротехники ГСЧС в течение суток ликвидировали 137 вражеских боеприпасов.