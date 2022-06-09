Поставки товаров из США в Россию упали до рекордного за 20 лет минимума

В апреле ввоз в РФ товаров из США по сравнению с мартом сократился со 101 млн долларов до 89 млн долларов. Это рекордный минимум для поставок из США с 2002 года, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что Федеральная таможенная служба РФ приостановила публикацию ежемесячных данных по внешней торговле России, данные за февраль и последующие месяцы не были опубликованы.

"Американские внешнеторговые данные выходят с лагом более 30 дней. Поставки российских товаров в США в апреле снизились по сравнению с мартом на 24%, но остались на относительно высоком уровне - $2,08 млрд. Для сравнения, в прошлом году США ввозили в среднем российских товаров на $2,47 млрд в месяц" , - говорится в статье.

При этом в структуре американского экспорта в Россию в апреле обнулились поставки по ряду промышленных и транспортных категорий: к нулю упали поставки судов и лодок ($1,1 млн в апреле, $1,6 млн в феврале), поршневых двигателей внутреннего сгорания ($0,2 млн в марте, $6,9 млн в феврале), тоннелепроходческих машин, бурильных установок, оборудования для забивания свай ($1,2 млн в марте, $9,3 млн в феврале).

Экспорт легковых машин составил $0,1 млн ($3,3 млн в марте, $27,1 млн в феврале), сельскохозяйственных машин – $0,08 млн ($1,5 млн в марте, $9,2 млн в феврале).

В целом поставка американских машин и оборудования в Россию в апреле составила чуть более $29 млн (в марте – около $25 млн). В феврале эти поставки составили около $130 млн.

Несколько выросли в апреле поставки фармацевтических препаратов - до $17,6 млн ($13,6 млн в марте, $60 млн в феврале). Лекарство выведено американскими властями из-под санкций против России.

Отмечается, что по итогам 2021 года США занимали пятое место в списке крупнейших торговых партнеров России по совокупному товарообороту. По итогам 2022 года они, вероятно, откатятся вниз. Беларусь уже обошла Германию по объему экспорта в Россию по данным за апрель.

При этом в американском импорте из России большинство традиционных статей тоже снизилось: