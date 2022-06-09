ГУР: Оккупанты минируют Херсонщину боеприпасами прошлого века

По данным Главного управления разведки Минобороны, для минирования Херсонской области российские военные завезли на оккупированную территорию боеприпасы 50-х годов прошлого века, сообщает Украинская правда.

"Пытаясь остановить украинских воинов, российские захватчики срочно сооружают дополнительные линии обороны, минируют территорию и создают инженерные заграждения".

По информации украинской разведки, на оккупированную территорию прибыла колонна российских военных грузовиков с минами, изготовленными в 50-х годах прошлого столетия. Боеприпасы хранились на складах в Ростовской области и были подготовлены для уничтожения.

Присвоив средства на утилизацию, российское командование направило боеприпасы на передовую.

При попытке установить минные заграждения на этих боеприпасах уже подорвалось несколько саперов из батальонно-тактической группы 7 военной базы 49 общевойсковой армии южного военного округа (в/ч 09332) российских войск. Военное руководство классифицировало это как несчастный случай.