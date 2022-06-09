До 5 тыс. грн в месяц: украинцы в Польше могут получить новую помощь

Украинцы, переехавшие в Польшу после полномасштабного нападения РФ на Украину 24 февраля, могут получить новую денежную помощь. Ее предоставляет Красный Крест, но только в Лодзинском уезде Польши, сообщает Сегодня.

Кто может получить помощь

Как отмечается на сайте Красного Креста, помощь могут оформить семьи, соответствующие хотя бы одному из этих критериев:

имеет только одного взрослого человека (только отец или мать) и по крайней мере одного ребенка (до 18 лет) или пожилого человека (более 50 лет);

семья, которую возглавляют пожилые люди (более 50 лет);

в семье есть 2 или более лиц на иждивении (до 18 или более 50 лет);

семьи с одним или несколькими лицами с особыми потребностями.

В то же время есть важное условие: если семья уже получила помощь от других гуманитарных организаций (кроме государственных выплат), то подавать заявку на эту программу она не может.

Какие суммы выплат и как подать заявку

Первый член семьи может получить 710 злотых (около 4 897 грн) в месяц, на каждое дополнительное лицо в семье предусмотрено 610 злотых (около 4 207 грн). Деньги будут давать не более чем на 5 человек в семье, срок такой помощи – 4 месяца.

Подать заявку на программу может 1 человек по домохозяйству. Каждому члену семьи нужны документы, удостоверяющие личность. Это, в частности, следующие документы:

загранпаспорт гражданина Украины;

ID-карта гражданина Украины;

внутренний паспорт гражданина Украины;

загранпаспорт иностранца с видом на жительство;

свидетельство о рождении (для детей и подростков).

Чтобы подать заявку, нужно скачать мобильное приложение через Google Play или App Store. В этом приложении будут инструкции по подаче заявки, а затем Красный Крест свяжется с человеком, который подал заявку.

Деньги можно тратить на любые нужды семьи.