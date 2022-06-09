Минобороны Британии: Армия РФ пытается атаковать на Изюмском направлении

По информации министерства обороны Великобритании, бои в Северодонецке продолжаются. Кроме того, российские оккупационные войска также активизировались на Изюмском направлении, сообщает Новое время.

Продвижение России на этом направлении застопорилось с апреля, после того как украинские войска умело использовали местность, чтобы замедлить продвижение оккупационных войск.

Россия, вероятно, пыталась восстановить Восточную группу войск после того, как она понесла очень тяжелые потери в ходе неудавшегося наступления на Киев, но ее подразделения остаются недостаточно укомплектованными.