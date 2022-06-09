Братчук: для Одессы и Николаева возросла угроза атаки РФ с моря

За последние сутки возросла угроза ракетных ударов РФ по Одесской и Николаевской областей из акватории Черного моря.﻿ Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, сообщает Новое время.

Он отметил, что еще несколько дней назад войска РФ чаще всего применяли стратегическую авиацию, стартовавшую с территории России.

"Сегодня угроза увеличилась из акватории Черного моря, потому что там постоянно группировка Черноморского флота. На подводных лодках они несут на борту крылатые ракеты морского базирования Калибр. Вот именно отсюда идет угроза не только для Одесской области, но и для наших соседних областей, прежде всего Николаевской" , — предупредил он.

Братчук также заверил, что никакого разминирования Одесского порта для вывоза украинского зерна, как на том настаивает кремлевский режим, не будет.

"Как только мы разминируем побережье, российские корабли с десантом уже будут здесь. Все это понимают и высшее руководство также. Поэтому никакого разминирования быть не может" , — подчеркнул чиновник.

Также Братчук сообщил, что ночь в Одессе и области прошла спокойно.