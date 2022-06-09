СБУ: в Киеве задержаны руководители политической партии

СБУ разоблачила руководителей одной из партий на вымогательстве средств за включение лица в избирательный список и "поддержку" в политической карьере, сообщает пресс-служба СБУ.

По данным Службы безопасности, глава одной из политпартий и руководитель ее территориальной организации решили заранее "подготовиться" к следующим парламентским выборам и продать якобы "проходное" место в своем списке.

Свои услуги они оценили в $2,5 млн.

Для этого был разработан специальный маршрут продвижения по политической лестнице: вступление в партию, должность главы районной ячейки. Впоследствии за вознаграждение даже брались назначить советником руководителя ЧАО "Киевводоканал" – для успешного старта политической карьеры, говорится в сообщении.

Средства должны были передаваться злоумышленникам по графику, составленному главой партии. Сумма первого транша составила $50 тыс.

Правоохранители задержали злоумышленников при передаче первой части.

Решается вопрос сообщения фигурантам о подозрении по 2 статьям УК Украины: