СБУ: в Киеве задержаны руководители политической партии
СБУ разоблачила руководителей одной из партий на вымогательстве средств за включение лица в избирательный список и "поддержку" в политической карьере, сообщает пресс-служба СБУ.
По данным Службы безопасности, глава одной из политпартий и руководитель ее территориальной организации решили заранее "подготовиться" к следующим парламентским выборам и продать якобы "проходное" место в своем списке.
Свои услуги они оценили в $2,5 млн.
Для этого был разработан специальный маршрут продвижения по политической лестнице: вступление в партию, должность главы районной ячейки. Впоследствии за вознаграждение даже брались назначить советником руководителя ЧАО "Киевводоканал" – для успешного старта политической карьеры, говорится в сообщении.
Средства должны были передаваться злоумышленникам по графику, составленному главой партии. Сумма первого транша составила $50 тыс.
Правоохранители задержали злоумышленников при передаче первой части.
Решается вопрос сообщения фигурантам о подозрении по 2 статьям УК Украины:
- ч.3 ст. 369-2 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, сопряженное с требованием такой выгоды)
- ч.4 ст.190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).