Качиньский сказал, кто играет против антироссийских санкций

По словам вице-премьер-министра Польши Ярослава Качиньского, одной из стран, которая безусловно препятствует введению санкций против России является Венгрия. Но "тоньше" этим иногда занимаются Франция, Германия и Нидерланды, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Венгрия фактически блокирует (санкции - ред.), с Венгрией есть очень серьезная проблема, которую я не намерен недооценивать. А когда речь идет о более тонкой игре, но похожего содержания - это прежде всего Франция, Германия, а иногда Нидерланды" , - сказал Качиньский.

Также он предположил, что "скорее всего, эта война затянется надолго", и россияне будут пытаться добиться хотя бы частичного "успеха".

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда обвинил часть немецкого бизнеса, который продолжает работать с РФ, в равнодушии к войне в Украине.