Столтенберг отменил визит в Германию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отменил свой визит в Берлин, запланированный на сегодня. Причины отмены не сообщаются. ﻿Об этом, со ссылкой на ARTE, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Минобороны Германии сообщило, что Столтенберг проинформировал об отмене визита в кратчайшие сроки.

Сегодня Столтенберг должен был встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем и министром обороны Кристиной Ламбрехт. Встреча должна была быть посвящена подготовке к саммиту НАТО в Мадриде в конце июня.

Согласно заявлению правительства Германии, на встрече также должны были рассматриваться вопросы влияния агрессивной войны России в Украине на ситуацию с евроатлантической безопасностью.

По данным Министерства обороны, на повестке дня также стояли вопросы запланированного укрепления восточного фланга НАТО, новая стратегическая концепция НАТО и вступление Финляндии и Швеции в НАТО.