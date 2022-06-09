Геращенко: ВСУ уничтожили базу ЧВК "Вагнера"

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что в четверг, 9 июня, украинские военные уничтожили в Луганской области базу наемников российской ЧВК "Вагнера", сообщает Новое время.

"На стадионе в Кадиевке (бывший Стаханов), куда „прилетело“ рашистам, помимо склада боеприпасов была база наемников ЧВК Вагнера. По предварительной информации, в результате взрывов всего один выживший" , — рассказал он, опубликовав фото, на котором виден огромный столб черного дыма, поднимающийся с подконтрольных РФ позиций.