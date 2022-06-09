ВГА: ВСУ контролируют около трети Северодонецка

Глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк сообщил, что Вооруженные силы Украины в настоящее время контролируют около трети города, сообщает Новое время.

"Если говорить о жилых кварталах — это где-то треть города в старой части. Ситуация — довольно сложная, учитывая, что идут постоянные уличные бои, и тактически позиции могут меняться. Но в целом линию обороны Вооруженные силы держат, город контролируют частично. Те позиции, которые заняты — под контролем наших Вооруженных сил" , — сказал Стрюк.

По его словам, в последние несколько суток повысилась интенсивность боев, российские войска пытаются приложить максимум усилий для того, чтобы взять город штурмом. Глава ВГА подчеркнул, что "наши Вооруженные силы выдерживают, поэтому есть все надежды, что им (силам РФ — ред.) это не удастся".

"Постоянные обстрелы не позволяют, возможно, где-нибудь продвигаться нашим Вооруженным силам, чтобы освобождать город, но вместе с тем и российская сторона попадает под свои же обстрелы" , — добавил он.

Также Стрюк сказал, что гражданский, волонтерский транспорт в город попасть не может, гуманитарную помощь можно завезти лишь небольшими партиями с помощью военных "там, где есть острая необходимость".

"Город постоянно в уличных боях, артиллерийских обстрелах. Почти полтора месяца отсутствует централизованная вода, электричество. Гуманитарная составляющая сейчас критическая" , — отметил Стрюк.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия имеет численное преимущество во время боев за Северодонецк, но у Украины есть шансы на победу. Глава государства отметил, что враг каждый день теряет около 300 человек личного состава.