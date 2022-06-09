ПриватБанк начал выплаты по новой программе Красного креста

ПриватБанк объявил о начале выплат украинцам в рамках помощи от совместного проекта Международного Комитета Красного Креста и Минсоцполитики, сообщает Сегодня.

По условиям проекта помощь получат малообеспеченные семьи из пострадавших общин, а ее размер составляет 2500 грн на человека в месяц, продолжительность программы – 3 месяца.

Как будут производиться выплаты?

В ПриватБанке отмечают, что средства перечислят непосредственно главе домохозяйства посредством перевода PrivatMoney на банковскую карточку украинского банка, зарегистрированную в Министерстве социальной политики.

Сначала получателям помощи должно прийти SMS-сообщение, а затем придет уведомление о зачислении денег от ПриватБанка.

Если у меня нет такой карты?

В таком случае помощь можно оформить в отделении ПриватБанка или по телефону 3700. Там можно попросить перечислить на карту ПриватБанка, указав ее при получении или выдать деньги наличными.

Как зарегистрироваться в программе?

Никакой дополнительной процедуры не требуется, поскольку получатели помощи, чей номер телефона доступен, будут проинформированы о включении в программу через SMS-сообщение от Красного Креста.

Это семьи, у которых есть официальный статус малообеспеченных, и до 24 февраля проживали в одной из общин, пострадавших от войны.

Также нет разницы, уехала ли такая семья со своего постоянного места жительства или осталась после начала полномасштабного вторжения.

На какие области распространяется действие программы?

Помощь окажут семьям в отдельных общинах таких областей: