Андрющенко: оккупанты отправляют мариупольцев за "справками" в фильтрационные лагеря

В Мариуполе оккупанты остановили процедуру прохождения фильтрации, которая позволяет передвигаться по городу и выезжать из него. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

"Теперь все, кто не прошел фильтрацию, должны организованными автобусами ехать в фильтрационные лагеря в с. Никольское или с. Безыменное и там в пункте компактного размещения ожидать по несколько дней фильтрации с риском быть депортированным в Россию" , - говорится в сообщении.

Андрющенко отметил, что самостоятельно можно пройти фильтрацию, выехав машиной в г. Докучаевск Донецкой области, но получение пропуска на перемещение занимает от недели. Де-факто город остается закрытым на выезд даже в Россию, добавил он.

Также, по его словам, оккупанты почти демонтировали въездную стелу "Мариуполь". Стоимость строительства была 3,5 млн. грн, поэтому о восстановлении речь даже не идет.