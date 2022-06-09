Starlink Ukraine получила лицензию оператора

Компания Starlink Ukraine ("Старлинк Юкрейн") получила лицензию оператора. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Только что компанию внесли в Реестр поставщиков электронных коммуникационных сетей и услуг по номеру 1" , - говорится в сообщении.

Министр добавил, что представительство компании SpaceX уже скоро приступит к активной работе в Украине.

Напомним, в апреле Starlink Ukraine зарегистрировали в Украине как представительство компании SpaceX.