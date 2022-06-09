СМИ: Украина не получит от Германии обещанное вооружение до зимы

По данным немецкого издания ﻿Die Zeit﻿, система ПВО Iris-T, которую Германия обещала предоставить Украине, будет передана не ранее ноября-декабря, сообщает Новое время.

Издание пишет, что система ранее была заказана Египтом, который теперь откажется от нее в пользу Украины.

Аналогичная ситуация и с обменом бронетехникой с Грецией, в рамках которого страна должна получить от Германии 50 бронетранспортеров типа Marder вместо советских БМП.

Изначально Греция должна была поставить советские БМП в Украину, но они в основном размещены на греческих островах и, скорее всего, не будут выведены, пока все обещанные Marder не будут доставлены готовыми к использованию.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге пообещал передать Украине современные системы ПВО IRIS-T для защиты крупных городов.

Ракеты IRIS-T — инфракрасные самонаводящиеся ракеты изначально класса "воздух-воздух" и малой дальности. IRIS-T обладает уникальной способностью по сравнению с другими аналогичными ракетами, такими как AIM-9X, нацеливаться и сбивать другие ракеты класса "воздух-воздух" и "земля-воздух", обеспечивая защиту на 360°.