Зеленский назвал войну РФ против Украины вирусом COVID-22

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил полномасштабное вторжение России с пандемией COVID-19, и назвал его новым вирусом – COVID-22. Об этом он сказал во время онлайн-выступления на Time 100 Gala, сообщает Новое время.

"Почему сейчас это повторяется? Почему снова так сложно? Оружие и санкции — это тоже вакцина. Вакцина против COVID-22, которую принесла Россия. Ненависть — это вирус, и он еще более смертоносен, чем COVID-19. Он распространяется благодаря пропаганде. Благодаря безнаказанности убийц. Почему для некоторых стран COVID-22 так же вроде бы нет, как для конспирологов якобы не было COVID-19? Почему некоторых людей не учат даже кровь и смерть?" — отметил он.

Зеленский отметил, что в мире "что-то точно вышло из-под контроля" .

"То ли наше собственное влияние, которое мы стали недооценивать, то ли наше отношение к лидерству. Отношение к тому, что значит быть лидером. Когда ненависть постучится в ваш дом, будете ли вы готовы? Разве какая-нибудь маска на лице сможет защитить вас от российского COVID-22? И почему вакцину против него — оружие и санкции — так сложно получить в достаточном объеме?" — подчеркнул украинский президент.

Он заявил, что мировым лидерам необходимо быть влиятельными на 100%.

"Мы можем обеспечить поражение тирании. Все мы, все лидеры нашего времени. Мы можем надежно защитить свободу. Мы можем остановить шантаж, к которому прибегает человек, которому вообще не место в нашем списке. Если мы это можем, значит мы должны это сделать. Ибо влияние обязывает" , — резюмировал он.

В конце мая, после почти трех месяцев войны России против Украины, читатели журнала Time назвали Зеленского самым влиятельным человеком 2022 года.

Вместе с ним в пятерку лидеров также вошли гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, медицинские работники, которые по-прежнему играют важную роль в продолжающейся борьбе с COVID-19 и президент США Джо Байден.