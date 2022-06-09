Гайдай рассказал детали вражеского обстрела "Азота"

Российская армия 8 июня обстреляла химическое предприятие "Азот" в Луганской области. Выбросов химических веществ в окружающую среду не было, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Бомбоубежище уцелело, поэтому обошлось без жертв.

Однако в результате взрывов повреждено по меньшей мере два цеха химического предприятия.