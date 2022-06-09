Гайдай рассказал детали вражеского обстрела "Азота"
Российская армия 8 июня обстреляла химическое предприятие "Азот" в Луганской области. Выбросов химических веществ в окружающую среду не было, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Бомбоубежище уцелело, поэтому обошлось без жертв.
Однако в результате взрывов повреждено по меньшей мере два цеха химического предприятия.
"Один из них ключевой – цех производства аммиака 1-Б. Впрочем, выбросов химических веществ в окружающую среду не произошло – все удобрения и химикаты, по заверению владельца предприятия, были вывезены с территории на второй день войны", - говорится в сообщении.