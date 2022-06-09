ГБР: сообщено о подозрении оценщикам, занизившим стоимость акций завода "Большевик"

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении двум оценщикам, подделавшим документы, занизив рыночную стоимость 100% акций Первого киевского машиностроительного завода (до 2018 – "Большевик") на сумму свыше 1 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Установлено, что был подделан отчет об оценке имущества, использованный для определения стоимости акций завода. В ГБР добавили, что этот документ не соответствует требованиям законодательства, что подтверждено судебными экспертизами.

Такими действиями нанесен значительный экономический ущерб государству, отметили в ГБР.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 358 УК Украины (Составление оценщиком заведомо ложного официального документа, по предварительному сговору группой лиц).

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 27 октября 2021 на аукционе Фонда государственного имущества продали завод "Большевик" в рамках "Большой приватизации".