СБУ: РФ планирует разминировать Мариуполь "естественным путем"
Российское военное командование рассматривает возможность использования украинцев для разминирования Мариуполя так называемым "естественным путем".
Обсуждение таких намерений руководства ВС РФ обнародовал в четверг, 9 июня, пресс-центр СБУ.
"В помощь вам или городу Мариуполю на разминирование естественным путем, либо на окопы хотят определить задержанных из Мелитополя", — сообщил своему собеседнику сотрудник ФСБ с позывным Каспий.
По его словам, данный вопрос уже согласован.
"Наше руководство продублировало коменданту области, все в курсе. Главное — механизм продумать", — заявил оккупант.