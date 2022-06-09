СБУ: РФ планирует разминировать Мариуполь "естественным путем"

Российское военное командование рассматривает возможность использования украинцев для разминирования Мариуполя так называемым "естественным путем".

Обсуждение таких намерений руководства ВС РФ обнародовал в четверг, 9 июня, пресс-центр СБУ.

"В помощь вам или городу Мариуполю на разминирование естественным путем, либо на окопы хотят определить задержанных из Мелитополя" , — сообщил своему собеседнику сотрудник ФСБ с позывным Каспий.

По его словам, данный вопрос уже согласован.