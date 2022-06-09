Резников назвал необходимое Украине оружие

Министр обороны Алексей Резников сообщил, поставок какого оружия будет добиваться Украина в ближайшее время, сообщает Новое время.

У себя в Facebook он написал, что среди целей Украины — средства противовоздушной обороны и самолеты. По словам министра, следующие цели Украины по вооружению таковы:

получить значительное количество РСЗО образца НАТО и боеприпасов к ним;

обеспечить полное замещение некоторых существующих калибров советского образца (пушки изношенные, снаряды не производятся или их очень мало) на платформы, распространенные в странах НАТО и снабженные боеприпасами;

договориться с партнерами о переходе к поставке не в виде отдельных платформ, а в виде целостных подразделений, которые готовы к выполнению боевых задач (organic unit);

привлечь сотни единиц тяжелой бронетехники, без которой невозможно эффективное контрнаступление. Советская техника преимущественно устарела и требует приведения в боевое состояние, а от партнеров Украина пока получает достаточно легкую броню, не всегда с оружием;

получить боевые самолеты и средства ПВО/ПРО для защиты украинского неба.

"Я не могу сказать, что доволен темпами и количеством снабжения оружием. Категорически нет. Но в то же время я благодарен странам, которые нас поддерживают. В частности, США, Великобритании, Польши, нашим Балтийским друзьям. Всем другим государствам, помогающим сдерживать российское зло" , — написал Резников.

Министр также сообщил, что к исполнению боевых заданий на фронте уже готовы польские самоходные артиллерийские установки Krab.

"Рад сообщить, что к выполнению боевых задач на фронте готовы польские САУ Краб. После орудий М777 и FH70, САУ Ceasar и М109А3 — это 5-й вид артиллерии 155-мм калибра, который нам удалось привлечь" , — написал Резников в Facebook.

По его словам, Минобороны уже обеспечило поставки Вооруженным силам Украины более 150 артиллерийских платформ 155-мм калибра.

"Запасы снарядов этого калибра уже на 10% превосходят запасы снарядов крупных калибров советского типа, состоявших на 24 февраля 2022 года. При этом эффективность этих снарядов выше советских образцов, поэтому меньший расход" , — отметил глава Минобороны .

Одновременно в ВСУ было поставлено более полусотни орудий других крупных калибров, а также снарядов к ним, составляющим уже более 75% объема, который был к началу полномасштабного российского вторжения.

Также в Украину за это время были поставлены десятки единиц РСЗО советского образца и десятки тысяч снарядов, а также сотни минометов и сотни тысяч выстрелов к ним.