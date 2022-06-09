Минобороны: Украина теряет каждый день до сотни военных

Украина теряет каждый день до сотни военных, а количество раненых за день может доходить до полутысячи. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников, передает пресс-служба Министерства обороны.

"Ситуация на фронте тяжелая. Мы теряем каждый день до сотни наших бойцов убитыми и до 500 ранеными" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что РФ оказывает давление массой и имеет значительные потери, однако все же имеет возможность продвигаться на отдельных участках фронта.