Минфин: Украина ожидает получить $20 млрд до конца года

Минфин: Украина ожидает получить $20 млрд до конца года
Фото: Pixabay

Украина рассчитывает привлечь до конца года дополнительно 20 млрд долларов. Об этом на заседании налогового комитета Верховной Рады сообщил министр финансов Сергей Марченко, сообщает Корреспондент.

"В этом месяце мы планируем привлечь $4,8 млрд. По сравнению с $1,5 млрд в мае - это очень существенная поддержка", – сказал Марченко. 

Поступление еще 4 млрд долларов ожидается в июле. 

"До конца года мы планируем дополнительно привлечь $20 млрд", – сообщил Марченко. 

Накануне стало известно о выделении Украине 1,5 млрд долларов Всемирным банком. Средства будут направлены на невоенные нужды - для выплаты заработной платы государственным и социальным работникам.

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