Украина ожидает получить $20 млрд до конца года

Украина рассчитывает привлечь до конца года дополнительно 20 млрд долларов. Об этом на заседании налогового комитета Верховной Рады сообщил министр финансов Сергей Марченко, сообщает Корреспондент.

"В этом месяце мы планируем привлечь $4,8 млрд. По сравнению с $1,5 млрд в мае - это очень существенная поддержка" , – сказал Марченко.

Поступление еще 4 млрд долларов ожидается в июле.

"До конца года мы планируем дополнительно привлечь $20 млрд" , – сообщил Марченко.

Накануне стало известно о выделении Украине 1,5 млрд долларов Всемирным банком. Средства будут направлены на невоенные нужды - для выплаты заработной платы государственным и социальным работникам.