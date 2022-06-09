В Киев привезли погибших с "Азовстали", большинство – не из "Азова"

В Киев привезли тела еще 58 погибших украинских защитников из "Азовстали". По предварительным данным, четверо из них служили в полку "Азов". Тела погибших военных похоронят в Мемориале погибшим героям "Азовстали". Об этом, ссылаясь на пресс-службу "Азова" и "Громадське", сообщает Сегодня.

"Согласно определенным договоренностям, первоначально планировалось, что будет обмен 50 на 50 тел погибших военнослужащих. Но на территорию Украины вчера привезли 58 тел с территории завода "Азовсталь", — заявили в полку.

Отмечается, что процесс идентификации погибших будет длительным и сложным, ведь в большинстве случаев необходимо проводить процедуру ДНК.

Хоронить тела погибших защитников "Азовстали" в дальнейшем планируют в Мемориале погибшим героям "Азовстали". Его планируют построить на склонах Днепра.