В ВОЗ начали подготовку к возможной вспышке холеры в Мариуполе

Всемирная организация здравоохранения готовится к возможной вспышке холеры в Мариуполе, сообщает Новое время.

Как сообщила пресс-секретарь организации Маргарет Харрис в Twitter, в регионе уже разместили средства для лечения холеры и вакцинации. Где именно это сделано, представитель ВОЗ не уточнила.

"В Мариуполе из-за обширных повреждений систем водоснабжения питьевая вода смешивается со сточными водами. Мы обеспокоены риском заболевания холерой и разместили в этом районе средства для лечения холеры и вакцинации" , — уточнила она.

6 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупационные власти начинают закрывать захваченный Мариуполь на карантин. Есть информация, что в городе распространяется холера.

О риске вспышки холеры предупредили и в Минздраве.